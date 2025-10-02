Госсекретарь США: шатдаун ослабляет позиции страны на мировой арене

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что приостановка работы федерального правительства ослабляет позиции страны в мире, а также грозит национальной безопасности.

«Демократы в Конгрессе приняли решение приостановить работу правительства. Их действия, продиктованные интересами партии, подрывают позиции Америки на мировой арене и угрожают национальной безопасности», – отметил Рубио.

1 октября правительство США остановило работу из-за того, что Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска, медики, пограничники, военные и сотрудники транспорта будут работать без зарплаты.

Тем временем, Белый дом готовит массовые увольнения госслужащих. По данным СМИ, сокращения не затронут те ведомства, что получили дополнительное финансирование в рамках программного «большого прекрасного билля» Трампа. Речь прежде всего о министерствах обороны и внутренней безопасности, а также миграционных службах. Остальные же ведомства могут быть вынуждены сохранить минимальное число сотрудников и после возвращения правительства к нормальной работе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube