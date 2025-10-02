российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 октября 2025, 10:01 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Госсекретарь США: шатдаун ослабляет позиции страны на мировой арене

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото из архива сайта CNN

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что приостановка работы федерального правительства ослабляет позиции страны в мире, а также грозит национальной безопасности.

«Демократы в Конгрессе приняли решение приостановить работу правительства. Их действия, продиктованные интересами партии, подрывают позиции Америки на мировой арене и угрожают национальной безопасности», – отметил Рубио.

1 октября правительство США остановило работу из-за того, что Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска, медики, пограничники, военные и сотрудники транспорта будут работать без зарплаты.

Тем временем, Белый дом готовит массовые увольнения госслужащих. По данным СМИ, сокращения не затронут те ведомства, что получили дополнительное финансирование в рамках программного «большого прекрасного билля» Трампа. Речь прежде всего о министерствах обороны и внутренней безопасности, а также миграционных службах. Остальные же ведомства могут быть вынуждены сохранить минимальное число сотрудников и после возвращения правительства к нормальной работе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / США

США потратили предназначавшиеся Киеву средства на содержание яхт российских бизнесменов / В США наступил шатдаун – федеральное правительство приостановило работу / Москва и Вашингтон подтвердили договоренности по Украине – Захарова / Трамп заявил о переброске американских подлодок к побережью России / Трамп рассчитывает на встречу Путина и Зеленского / Ради «защиты мира»: глава Пентагона объявил о подготовке США к войне / В США задержали подозрительного мужчину на территории Белого дома / Глава Пентагона созывает совещание с высшими военачальниками

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, США,