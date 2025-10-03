Европа продлила санкции против России за «дестабилизацию»

Совет Европейского союза принял решение о продлении на год санкций против физических и юридических лиц, якобы «ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом». Ограничительные меры касаются 47 физических и 15 юридических лиц.

Рестрикции предполагают, что их активы подлежат заморозке, европейским гражданам и компаниям запрещено предоставлять им экономические ресурсы. Физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Комментируя это решение, в Брюсселе обвинили Москву в продолжении «гибридной деятельности» и во вмешательстве в дела Евросоюза, его членов и партнеров.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube