российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 октября 2025, 14:54 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Париже у резиденции премьер-министра прогремел взрыв

В столице Франции прогремел взрыв у резиденции премьер-министра. По предварительным данным, пострадавших нет.

Грузовик загорелся в центре Парижа недалеко от Матиньонского дворца. Предположительно, в автомобиле были газовые баллоны. Но источником взрыва в пожарной службе назвали небольшие аэрозольные баллончики.

В результате пожара ближайшие улицы заволокло черным дымом. Отмечается, что огонь не успел перекинуться на рядом стоящие здания. Никто не пострадал.

Во время ЧП подавший ранее в отставку премьер Себастьян Лекорню встречался с коллегами-политиками из центрального блока.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Европа

Биометрия обязательна: Кипр ужесточил правила въезда для россиян / В Словении три альпиниста погибли под лавиной / Премьер Франции подал в отставку через месяц после назначения / Европа продлила санкции против России за «дестабилизацию» / Эстония предложила проводить учения НАТО с применением ядерного оружия / Путин следит за милитаризацией Европы: ответ будет убедительным / Фон дер Ляйен: Евросоюз меняет подход к антироссийским санкциям / Евросоюз выплатил Украине €4 млрд из доходов от российских активов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа,