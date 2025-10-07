В Париже у резиденции премьер-министра прогремел взрыв

В столице Франции прогремел взрыв у резиденции премьер-министра. По предварительным данным, пострадавших нет.

Грузовик загорелся в центре Парижа недалеко от Матиньонского дворца. Предположительно, в автомобиле были газовые баллоны. Но источником взрыва в пожарной службе назвали небольшие аэрозольные баллончики.

В результате пожара ближайшие улицы заволокло черным дымом. Отмечается, что огонь не успел перекинуться на рядом стоящие здания. Никто не пострадал.

Во время ЧП подавший ранее в отставку премьер Себастьян Лекорню встречался с коллегами-политиками из центрального блока.

Париж, Зоя Осколкова

