Политический кошмар Европы: в Брюсселе запаниковали накануне встречи Путина и Трампа

В Брюсселе опасаются встречи в Будапеште президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как пишет испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников, в ЕС на условиях анонимности называют предстоящий российско-американский саммит «политическим кошмаром».

Издание обращает внимание, что встреча Путина и Трампа в столице Венгрии ставит традиционных европейских лидеров, а также высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение. Газета считает, что место проведения переговоров лидеров России и США выбрано не случайно и выгодно, прежде всего, Москве.

Один из собеседников издания обратил внимание, что саммит, помимо прочего, «может оказать огромную услугу» премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который получит возможность выступить от имени Евросоюза, несмотря на то, что его позиция по украинскому конфликту противоречит официальной позиции Брюсселя.

Москва, Анастасия Смирнова

