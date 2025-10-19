Спецпосланник Трампа надавил на Киев из-за русскоязычного Донбасса

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским оказывал давление на украинскую делегацию. Как пишет американская газета The Washington Post, поводом стала передача под контроль России территории бывшей Донецкой области.

Как отмечает издание со ссылкой на источники, Уиткофф обращал внимание, что в Донбассе проживает преимущественно русскоязычное население.

Напомним, по итогам переговоров с Зеленским Трамп призвал Киев прекратить конфликт и заключить сделку о мире с Россией. При этом американский лидер подчеркивал, что обе стороны «должны остановиться там, где находятся». «Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!» – заявлял он.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

