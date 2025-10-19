российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 19 октября 2025, 17:45 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Спецпосланник Трампа надавил на Киев из-за русскоязычного Донбасса

Стив Уиткофф, архив, фото: kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским оказывал давление на украинскую делегацию. Как пишет американская газета The Washington Post, поводом стала передача под контроль России территории бывшей Донецкой области.

Как отмечает издание со ссылкой на источники, Уиткофф обращал внимание, что в Донбассе проживает преимущественно русскоязычное население.

Напомним, по итогам переговоров с Зеленским Трамп призвал Киев прекратить конфликт и заключить сделку о мире с Россией. При этом американский лидер подчеркивал, что обе стороны «должны остановиться там, где находятся». «Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!» – заявлял он.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожье / Над регионами России за ночь уничтожены 45 украинских беспилотников / Политический кошмар Европы: в Брюсселе запаниковали накануне встречи Путина и Трампа / Средства ПВО уничтожили 8 беспилотников над Белгородской областью: ранен ребенок / Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР / Армия России нанесла удары по транспортной инфраструктуре и военным объектам на Украине / Над Россией за два часа нейтрализованы еще пять дронов ВСУ / Дроны ВСУ атаковали энергообъект в Ульяновской области: произошли взрывы и пожар

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,