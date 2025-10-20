Брюссель попытается сорвать встречу Путина и Трампа

Брюссель готов сделать все возможное, чтобы сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя сегодняшнее заседание глав МИД стран Евросоюза.

«Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась», – заявил Сийярто, слова которого цитирует РИА «Новости».

Венгерский министр пояснил, что предстоящая встреча лидеров РФ и США в Будапеште вызвала в ЕС замешательство. «Кульминацией стало заявление одного из моих коллег о том, что неважно, какое решение будет принято в Будапеште, ведь стратегические решения принимаются за столом Евросоюза. И он сказал все это без смеха, и все остальные в зале тоже не засмеялись», – рассказал глава МИД Венгрии.

По его словам, в Европе по-прежнему настроены очень воинственно по отношению в России. В частности, на заседании глав МИД стран ЕС прозвучал лозунг о необходимости отправить на Украину больше денег и оружия. При этом Сийярто обратил внимание, что суммы военной помощи становятся все более абсурдными. Сейчас Киев требует на вооружение 60 млрд евро.

Стоит отметить, что в настоящее время главы МИД ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для военных нужд Украины. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, также ведутся консультации по 19-му пакету антироссийских санкций, тема будет обсуждаться на саммите сообщества 23-24 октября.

