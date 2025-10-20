российское информационное агентство 18+

Понедельник, 20 октября 2025

Европа не ограничится 19-м пакетом санкций против России

Европейский союз намерен после согласования 19-го пакета санкций против России приступить к работе над следующим – 20-м пакетом. Об этом сегодня заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Министры сегодня высказались ясно: после 19-го пакета санкций нам следует работать над следующим пакетом санкций, нынешний последним не будет», – сказала она (цитата по «Интерфаксу») по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Калас рассчитывает, что 19-й пакет будет согласован уже на этой неделе – на саммите ЕС 23 октября.

