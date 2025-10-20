российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 октября 2025, 19:27 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Reuters: встреча Лаврова и Рубио может пройти 23 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут провести встречу в ближайший четверг, 23 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, на встрече президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме американские чиновники называли именно эту дату для встречи Рубио с Лавровым.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, общение прошло в конструктивном ключе.

Предполагается, что переговоры Лаврова и Рубио предворят очную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые на прошлой неделе договорились о саммите в Будапеште.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Лавров созвонился с Рубио / Брюссель попытается сорвать встречу Путина и Трампа / Москва и Вашингтон на продвинутой стадии готовят переговоры Лаврова и Рубио / В США снаряд взорвался рядом с машинами охраны вице-президента Вэнса / Спецпосланник Трампа надавил на Киев из-за русскоязычного Донбасса / Политический кошмар Европы: в Брюсселе запаниковали накануне встречи Путина и Трампа / Трамп призвал Зеленского заключить сделку о мире с Россией / Вашингтон рассчитывает на участие Зеленского в переговорах с Путиным и Трампом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,