Reuters: встреча Лаврова и Рубио может пройти 23 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут провести встречу в ближайший четверг, 23 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, на встрече президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме американские чиновники называли именно эту дату для встречи Рубио с Лавровым.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, общение прошло в конструктивном ключе.

Предполагается, что переговоры Лаврова и Рубио предворят очную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые на прошлой неделе договорились о саммите в Будапеште.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube