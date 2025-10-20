Лавров созвонился с Рубио

Министерство иностранных дел России сообщило о состоявшемся телефонном разговоре главы ведомства Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. В МИД РФ уточнили, что общение прошло в конструктивном ключе.
«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом», – отметили в МИД России.
Другие подробности разговора не приводятся.
Вашингтон, Анастасия Смирнова
