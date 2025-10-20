российское информационное агентство 18+

Понедельник, 20 октября 2025, 20:37 мск

Рубио заявил Лаврову о важности устойчивого разрешения конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото из архива сайта CNN

Государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о важности устойчивого решения российско-украинского конфликта.

Об этом говорится в сообщении американского Госдепартамента.

«Госсекретарь отметил важность предстоящих контактов. Это – возможность сотрудничества Москвы и Вашингтона ради продвижения устойчивого решения российско-украинского конфликта в соответствии с виденьем президента Дональда Трампа», – цитирует заявление Госдепа «Интерфакс».

В МИД России сообщили, что разговор с Рубио носил конструктивный характер в интересах реализации договоренностей, достигнутых президентами РФ и США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

