Американская пресса: Трамп передумал встречаться с Путиным в ближайшем будущем

В американской прессе появились сообщения, что президент США Дональд Трамп не планирует встречаться в главой российского государства Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Об этом сообщают издание Axios и журналисты, работающие в Белом доме.
«Планов на встречу президента Трампа с президентом Путиным в ближайшем будущем нет», – заявил неназванный представитель Белого дома, слова которого приводятся в публикации.
Американские журналисты в социальных сетях также сообщали, что Вашингтон приостановил консультации с Москвой относительно подготовки встречи глав государств.
Как сообщалось ранее, Трамп по итогам телефонных переговоров с Путиным сообщил о договоренности провести личные переговоры в Венгрии. Позже американский лидер уточнил сроки встречи, заявив, что переговоры на высшем уровне могут состояться через две недели.
Представитель Кремля Дмитрий Песков на прошлой неделе заявлял, что речь идет о примерных сроках. «Может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание, – что не нужно ничего откладывать в долгий ящик», – отметил он, уточнив, что конкретных сроков еще нет.
Вашингтон, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»