Венгрия готова в любой момент принять Путина и Трампа для мирных переговоров

Будапешт готов в любой момент на своей территории принять мирные переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос о перспективах проведения в Будапеште встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«В ходе моих переговоров в США на прошлой неделе мне стало ясно, что американцы вовсе не отказались от возможности проведения мирного саммита. Мирный саммит принесет ощутимые результаты, благодаря которым мир, наконец, сможет вернуться в Центральную Европу», – цитирует Сийярто ТАСС.
По его словам, во второй половине следующей недели у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет возможность лично обсудить этот вопрос с президентом США в Вашингтоне.
Ранее лидеры РФ и США договорились о проведении переговоров в Будапеште. Позже в Вашингтоне заявили, что встреча не состоится в ближайшее время. Президент США сказал, что готов встретиться с Путиным при условии уверенности в сделке по Украине.
Будапешт, Анастасия Смирнова
