27 октября 2025

Венгрия готова в любой момент принять Путина и Трампа для мирных переговоров

Архив. Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Будапешт готов в любой момент на своей территории принять мирные переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос о перспективах проведения в Будапеште встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«В ходе моих переговоров в США на прошлой неделе мне стало ясно, что американцы вовсе не отказались от возможности проведения мирного саммита. Мирный саммит принесет ощутимые результаты, благодаря которым мир, наконец, сможет вернуться в Центральную Европу», – цитирует Сийярто ТАСС.

По его словам, во второй половине следующей недели у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет возможность лично обсудить этот вопрос с президентом США в Вашингтоне.

Ранее лидеры РФ и США договорились о проведении переговоров в Будапеште. Позже в Вашингтоне заявили, что встреча не состоится в ближайшее время. Президент США сказал, что готов встретиться с Путиным при условии уверенности в сделке по Украине.

Будапешт, Анастасия Смирнова

