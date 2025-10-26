российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 26 октября 2025, 09:04 мск

Трамп готов встретиться с Путиным при условии уверенности в сделке по Украине

Фото из архива сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов назначить встречу с российским лидером Владимиром Путиным, если будет уверенность в заключении сделки по Украине.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время впустую. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным, но это очень разочаровало», – сказал глава Белого дома.

Трамп рассчитывал, что урегулирование украинского конфликта произойдет задолго до установления мира на Ближнем Востоке. «Если взять Индию и Пакистан, я бы сказал, что почти любая из сделок, которые я уже заключил, была бы сложнее, чем Россия и Украина», – добавил американский лидер. Он также упомянул конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, Трамп и Путин договорились встретиться в Венгрии, но затем президент США отменил переговоры. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что лично сорвал эту встречу.

В свою очередь российский президент подчеркнул, что встреча не отменена окончательно, а скорее перенесена. Путин добавил, что было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

