Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал резонансное заявление, из которого следует, что именно он сорвал мирные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
«Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет «Томагавков». Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», – цитируют его высказывание украинские СМИ.
При этом Зеленский считает, что шансы на получение Киевом американских ракет «Томагавк» еще не потеряны. «Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра «Томагавки» будут у нас. Я не знаю», – пояснил глава киевского режима.
Ранее американский лидер заявил, что переговоры в Будапеште не состоятся. Сегодня в Кремле не исключили, что глава российского государства также выскажется о ситуации с переговорами в столице Венгрии.
Киев, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»