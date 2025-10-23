Зеленский заявил, что лично сорвал встречу Путина и Трампа, и теперь ждет «Томагавки»

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал резонансное заявление, из которого следует, что именно он сорвал мирные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

«Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет «Томагавков». Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», – цитируют его высказывание украинские СМИ.

При этом Зеленский считает, что шансы на получение Киевом американских ракет «Томагавк» еще не потеряны. «Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра «Томагавки» будут у нас. Я не знаю», – пояснил глава киевского режима.

Ранее американский лидер заявил, что переговоры в Будапеште не состоятся. Сегодня в Кремле не исключили, что глава российского государства также выскажется о ситуации с переговорами в столице Венгрии.

Киев, Анастасия Смирнова

