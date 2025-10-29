российское информационное агентство 18+

Среда, 29 октября 2025, 17:44 мск

Западная пресса: Украина без помощи Запада продержится только до весны 2026 года

В западной антироссийской прессе появились пессимистичные для Киева публикации, в которых утверждается, что Украина сможет продержаться в конфликте с Россией только до весны 2026 года, при этом у западных союзников нет ни желания поддерживать режим Зеленского, ни плана его победы.

В частности, как пишет колумнист британской газеты The Times Роджер Бойес, предстоящая весна 2026 года может стать последней линией обороны для Киева в отсутствии западной финансовой поддержки.

По его оценке, защита Киева больше не относится к числу основных стратегических приоритетов для Запада.

«Вот оно – гнилое сердце усталости Европы от войны. У Украины достаточно средств лишь до конца первого квартала следующего года, чтобы вести экзистенциальную войну и поддерживать функционирование своего потрепанного государства», – цитирует публикацию RT.

Стоит отметить, что американское агентство Bloomberg также опубликовало пессимистичный для Киева материал, в котором говорится, что у западных союзников Киева нет плана победы для Украины. У Киева есть только план для выживания.

Лондон, Анастасия Смирнова

