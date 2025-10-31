США выведут часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии

США продолжают сокращать численность своих войск в Европе. Часть американских военнослужащих выведут из Болгарии, Венгрии и Словакии.

Пентагон рассматривает стратегию «умеренного» вывода военного контингента из европейских стран, пишет издание Kyiv Post. Дальнейшие сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии не позднее середины декабря.

Ранее в румынском министерстве национальной обороны сообщили, что в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США будет сокращена численность американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО. Среди бригад, которые будут отозваны из Европы, есть и предназначенные для Румынии и дислоцированные на авиабазе в Михай Когэлничану.

Вашингтон, Зоя Осколкова

