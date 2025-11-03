российское информационное агентство 18+

Понедельник, 3 ноября 2025

Лондон передал Киеву крылатые ракеты для ударов вглубь России

Великобритания недавно передала Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов в глубину территории России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Лондон, как отметили собеседники агентства, стремится обеспечить ВСУ боеприпасами в преддверии приближающейся зимы. Точное количество ракет, которое Британия поставила Киеву, не называется.

Правительство Соединенного Королевства решило направить дополнительную партию Storm Shadow после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз исключил возможность отправки дальнобойных ракет «Томагавк» на Украину.

Ранее сегодня американский лидер вновь заявил журналистам, что не рассматривает возможность передачи Киеву «Томагавков».

Лондон, Наталья Петрова

