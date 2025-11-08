российское информационное агентство 18+

Суббота, 8 ноября 2025, 12:33 мск

США окончательно отказались от участия в саммите G20 в ЮАР

Представители США не будут участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Ни один представитель правительства США не приедет на саммит, пока продолжаются нарушения прав человека. С нетерпением жду приема «Большой двадцатки» в Майами, штат Флорида, в 2026 году», – подчеркнул Трамп в своей социальной сети.

При этом президент США назвал полным позором проведение саммита G20 в ЮАР, где, по его словам, идет «резня» местного населения.

Как уточняет РИА «Новости», саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

