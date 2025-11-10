Крупнейшим аэропортам США запретили принимать частные самолеты

В США 12 крупнейшим авиагаваням запретили принимать частные самолеты. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Ограничения были введены на фоне шатдауна, из-за которого возник дефицит работников аэропортов, в частности, диспетчеров. Для снижения нагрузки бизнес-джеты не смогут прилетать в воздушные гавани Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Далласа и Чикаго.

На фоне приостановки работы правительства число отмененных и задержанных авиарейсов в стране превысило 13 тысяч в день. Министр транспорта США Шон Даффи отметил, что ситуация может ухудшиться ко Дню благодарения, 27 ноября.

Ранее стало известно, что сенат США одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун. Впрочем, для возобновления работы правительства предстоит еще многое сделать, любой сенатор может отложить рассмотрение пакета на несколько дней.

