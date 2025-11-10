Сенаторы США договорились по законопроекту о прекращении шатдауна

Сенат США одобрил законопроект, который позволит возобновить работу правительства. Об этом сообщает CNN.

60 сенаторов поддержали документ, 40 высказались против. Дело в том, что у республиканцев 53 места в верхней палате американского парламента, поэтому им долгое время не удавалось договориться с демократами по спорным вопросам.

Проект вернется в палату представителей, а затем попадет на стол президенту Дональду Трампу. Американский лидер ранее заявлял о скором прекращении шатдауна. Впрочем, для возобновления работы правительства предстоит еще многое сделать, любой сенатор может отложить рассмотрение пакета на несколько дней.

1 октября правительство США остановило работу из-за того, что Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска, медики, пограничники, военные и сотрудники транспорта будут работать без зарплаты. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что шатдаун ослабляет позиции страны в мире, а также грозит национальной безопасности.

