В США перестали чеканить монеты номиналом в 1 цент

В США прекратили выпуск пенни – монеты номиналом в один цент. Об этом сообщает The New Your Times со ссылкой на американский Минфин.

Последние центы были отчеканены днем 12 ноября в Филадельфии. Монета в один цент стала одной из первых, изготовленных Монетным двором США после его основания в 1792 году.

Отмечается, что пенни сохранит статус законного платежного средства, монету обязаны принимать все участники рынка торговли и услуг. Уже сейчас автозаправки, сети быстрого питания и крупные магазины начали корректировать цены и округлять наличные расчеты.

Об отказе от пенни сообщал в мае президент США Дональд Трамп. В 2024 году стоимость выпуска одноцентовой монеты возросла на 20% и достигла в производстве в четырех центов. В Минфине США ожидают, что смогут сэкономить 56 млн долларов в год за счет сокращения затрат.

Вашингтон, Зоя Осколкова

