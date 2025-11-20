Целью Европейского союза в украинском конфликте является ослабление России и поддержка Киева. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран- челнов Евросоюза.

«У ЕС есть четкий план из двух шагов: ослабить Россию и поддержать Украину», – цитирует ее заявление ТАСС.

Каллас подчеркнула, что позиция ЕС по урегулированию украинского конфликта не изменилась. «Для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС», – сказала она, добавив, что Брюссель настаивает на «одностороннем перемирии со стороны России».

Брюссель, Анастасия Смирнова

