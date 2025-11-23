Спецпосланник Трампа заявил о «двух метрах» до завершения конфликта на Украине

Вашингтон считает реальным и очень близким урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение высказал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, отметив, что Соединенные штаты готовы надавить на Киев, который сейчас решил заниматься «позерством» перед украинским народом.

«В армии мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели – самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», – сказал он, слова которого цитирует РБК.

Келлог подчеркнул, что Вашингтон может подтолкнуть украинские власти к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности, и отметил, что Киеву «предстоит принять трудные решения».

«Мы не хотим, чтобы история повторяла себя. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения «Минска-1» или «Минска-2», – сказал спецпосланник Трампа (цитата по ТАСС).

Келлог также назвал позерством заявления Зеленского и представителей киевского режима, что Украина никогда не согласится на признание территориальных потерь и сокращение численности ВСУ, а также оставит за собой право выбирать, к каким альянсам присоединяться. «Я думаю, что это позерство. Думаю, им нужно позерствовать перед своим народом», – сказал Келлог (цитата по РИА «Новости»).

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что ждет от Киева согласия на американский мирный план до 27 ноября. В случае отказа американский лидер обещал прекратить поставки оружия для ВСУ.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

