Трамп подтвердил, что ждет согласия Киева на мирный план до 27 ноября

Президент США Дональд Трамп лично подтвердил, что в следующий четверг, 27 ноября, ожидает от Киева согласия с американским мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

«У меня было много дедлайнов, но если дела идут хорошо, то сроки, как правило, откладываются. Но четверг – это крайний срок», – сказал Трамп (цитата по РБК).

По его словам, Украина неизбежно потеряет остающиеся под ее контролем районы Донбасса, поэтому они включены в американский мирный план как территории, входящие в состав России.

Ранее сообщалось, что США готовы прекратить поставки оружия и предоставление разведданных Киеву, если украинские власти не подпишут американский план урегулирования конфликта с Россией до 27 ноября. Собеседники агентства обратили внимание, что Вашингтон оказывают на Киеву более сильное давление, чем ранее.

Сегодня же американские СМИ сообщили, что Вашингтон рассчитывает на заключение мирной сделки Москвы и Киева к концу текущего года.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

