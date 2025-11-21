российское информационное агентство 18+

Пятница, 21 ноября 2025, 18:58 мск

CNN: Вашингтон рассчитывает, что Киев и Москва подпишут мирную сделку до конца года

Вашингтон рассчитывает, что Россия и Украина согласуют мирную сделку к концу текущего года. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, президент США Дональд Трамп дал однозначно понять, что хочет ускорить сроки прекращения войны на Украине. При этом некоторые американские чиновники говорят, что Вашингтон хочет, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу этого года, говорится в публикации.

По данным агентства Reuters, США готовы прекратить поставки оружия и предоставление разведданных Киеву, если украинские власти не подпишут американский план урегулирования конфликта с Россией до 27 ноября. Собеседники агентства обратили внимание, что Вашингтон оказывают на Киеву более сильное давление, чем ранее.

В Москве заявляют, что мирный план Вашингтона не был передан России, но при этом подтверждают готовность к переговорам о мирном урегулировании конфликта.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

