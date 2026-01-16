Песков: Россия считает Гренландию территорией Дании

Россия считает, что Гренландия является территорией Дании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы констатируем весьма противоречивую ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского Королевства. Мы слышали заявление и из Дании, и из самой Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться. И мы также слышали заявление из Вашингтона, что Вашингтон формулирует денежное предложение о приобретении Гренландии в том или ином виде», – сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп в последние годы неоднократно заявлял, что Гренландия, в значительной степени автономная территория под суверенитетом Дании, должна быть интегрирована в состав Соединенных Штатов. Он обосновывает эту позицию соображениями стратегической безопасности и интересом Америки к минеральным ресурсам острова.

Американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн даже внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и присоединении острова в качестве 51-го штата США.

