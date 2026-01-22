российское информационное агентство 18+

Четверг, 22 января 2026

Трамп: США получат в Гренландии все, что хотят

Вашингтон рассчитывает получить карт-бланш для размещения американских военных сил в Гренландии. Как заявил президент США Дональд Трамп, детали еще обсуждаются, но «в целом речь идет о полном доступе».

Американский лидер уточнил, что речь идет о размещении в Гренландии элементов системы противоракетной обороны «Золотой купол». «Мы получаем все, что хотим», – заявил Трамп, слова которого цитирует «Интерфакс».

При этом он предостерег тех, «кто решит пострелять» в Гренландии – «это станет проблемой для самой Гренландии».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

