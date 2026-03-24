Вторник, 24 марта 2026, 10:32 мск

Житель США перебросил ведро с человеческими останками через забор ФБР

Фото: сайт ФБР

В США мужчина перебросил через забор офиса Федерального бюро расследований ведро с человеческими костями. Подозреваемого задержали.

41-летний житель Техаса выбросил ведро с останками на территорию полевого офиса ФБР в Далласе и снял это на видео. В полицию также обратилась женщина и заявила, что ее сын просил деньги на аренду грузовика, чтобы «перевезти тело».

Подозреваемого задержали, предположительно, он вскрыл могилу на кладбище, а также похитил урну с прахом с захоронения в Оклахоме. Проводится расследование.

В январе в американском штате Пенсильвания задержали мужчину, который нес пакет с человеческими останками. При обыске в доме подозреваемого обнаружили сотни черепов, костей и тела разной степени разложения.

Даллас, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

