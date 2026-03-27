США провели испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности

Пентагон провел испытательный запуск гиперзвуковой ракеты большой дальности LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle. Об этом сообщает Space Coast Daily.

Ракета была запущена в пятницу с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде и полетела в сторону Атлантического океана. Военное министерство США не сообщает о результатах испытаний.

Представитель американской армии, отвечающий за ракетные программы, генерал-лейтенант Фрэнк Лозано на днях сообщил, что уже через несколько недель американская армия примет на вооружение ракеты LRHW Dark Eagle.

Программа разработки ракеты оценивается в более чем 12 млрд долларов. Планировалось, что LRHW Dark Eagle поступят в распоряжение военных США осенью 2023 года, однако несколько неудачных испытаний вынудили Пентагон отложить планы по развертыванию гиперзвукового оружия. Затем пуски были запланированы на 2025 год, а первые ракеты хотят разместить на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube