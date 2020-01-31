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Пятница, 31 января 2020, 16:44 мск

Новости Италия

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В Италии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Итальянское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации после обнаружения нового коронавируса у китайских туристов. Действие режима продлится полгода.

Граждане КНР прилетели в Милан и путешествовали по стране. Они почувствовали недомогание в Риме. Анализы показали наличие коронавируса нового типа у заболевших.

Кроме того, есть подозрение на новый вирус у несовершеннолетнего жителя Тревизо, который вернулся из поездки в Китай, сообщает агентство Ansa.

Власти Италии приняли решение отправить самолет в КНР для эвакуации итальянских граждан из Ухани – город является эпицентром распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас Италия закрыла авиасообщение с КНР в целях борьбы с распространением коронавируса. «Мы первая страна ЕС, принявшая такую меру предосторожности», – отметил премьер-министр Джузеппе Конте, добавив, что ситуация полностью находится под контролем.

Ранее в итальянском порту заблокировали круизный лайнер из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров – граждан Китая. Сегодня Минздрав Италии разрешил судну продолжить плавание.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 31.01.20

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