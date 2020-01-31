«У китайской бабушки была температура, утром она обратилась к врачу, и началось», – екатеринбурженка рассказала, как в Италии задержали лайнер из-за угрозы коронавируса

Жители Екатеринбурга оказались в числе пассажиров лайнера Costa Crociere, который заблокировали в итальянском порту из-за подозрения на коронавирус. Людям не разрешили сойти на берег, многие опоздали на свои рейсы, чтобы вернуться домой.

«Новый День» связался с пассажиркой лайнера Юлией, которая путешествует по Италии с дочерью. «Наш лайнер был задержан из-за семьи китайцев. Это пожилая чета, как мы поняли, из Гонконга. У дедушки нет простуды, а у бабушки температура. Утром в четверг они обратились к врачу, и началось. Их разместили в карантине на корабле», – рассказала собеседница агентства.

У этих людей взяли анализы, чтобы исключить диагноз «коронавирус». Однако, как объяснили пассажирам представители судоходной компании, местные власти решили перестраховаться – и проверить пробы еще раз. «Хотя первый анализ показал отсутствие вируса, корабль был задержан. Якобы по личной инициативе мэра Рима, который хотел на втором анализе точно убедиться, что угрозы нет», – отметила Юлия.

По ее словам, паники на корабле не было. Весь персонал и все китайские туристы надели маски, «спиртом и дезинфицирующими средствами обрабатывался каждый метр лайнера». «Вечером нас запустили обратно в каюты. Думали, что ночевать будем здесь. Интересно, что почему-то меньше стало народу на корабле. То ли все в каютах были, то ли местных по-тихому выпустили, только не понимаю, как это можно было сделать – трапы были отведены на пять метров от корабля. Но так или иначе – обычно у нас толпа народу была в ресторанах на шведском столе, полная посадка везде, а тут на ужине только наполовину было заполнено», – поделилась собеседница «Нового Дня».

По словам туристки, многие русские путешественники должны были в этот день лететь домой – их билеты пропали, однако компания-оператор поездки на лайнере пообещала организовать перелет.

Только ближе к полуночи был получен повторный результат анализов китайских туристов – он также оказался отрицательным, после этого всех, кто должен был сойти на берег, выпустили, а корабль продолжил плавание.

Напомним, в Риме зафиксировали два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, оба случая зарегистрированы у туристов из Китая, приехавших в Милан 23 января. Путешествуя по стране, они почувствовали недомогание и были госпитализированы. Сейчас Италия закрыла авиасообщение с КНР в целях борьбы с распространением коронавируса. «Мы первая страна ЕС, принявшая такую меру предосторожности», – отметил Конте, добавив, что ситуация полностью находится под контролем.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.20

Свердловский минздрав опроверг подозрения на коронавирус в Нижнем Тагиле. / Нет комментариев – нет проблемы? Почему свердловский Роспотребнадзор игнорирует указания полпреда президента в ситуации с коронавирусом. / В Нижнем Тагиле госпитализированы две девушки с подозрением на коронавирус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»