В Киеве отказались поддержать позицию президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко настаивает, что сначала должно быть прекращение огня, а потом переговоры о мирном соглашении.

«Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное», – сказал Лещенко в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. Он обосновал это тем, что переговоры о перемирии якобы создают «большой риск шантажа для Украины». «Если есть прекращение огня – открывается пространство для дипломатии», – считают в Киеве.

В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Трампа усилить антироссийские санкции, если Москва откажется от трехсторонней встречи Украина-США-Россия или будет «уклоняться от честного завершения войны». Об этом он написал в своем тг-канале. Зеленский заявил, что после саммита Россия-США в очередной раз скоординировал позиции с лидерами ЕС, и настаивает, что территориальные вопросы не должны решаться без Украины. также он указал на важность гарантий безопасности для Украины со стороны Европы и США. По утверждению главы киевского режима, Украина хочет «реального мира, который будет длительным», а не паузы в боевых действиях.

Ранее сегодня глава Белого дома заявил, что лучший способ урегулировать конфликт на Украине – заключение полноценного мирного соглашения, а не достижение договоренностей о прекращении огня, которое часто не выполняется. По его словам, «все пришли к единому мнению». Заявление прозвучало по итогам встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и телефонных разговоров с Зеленским и европейскими лидерами после саммита на Аляске.

Ранее российский лидер неоднократно указывал, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине без всяких временных ограничений. По итогам переговоров с Трампом на Аляске Путин выразил надежду, что достигнутое с президентом США понимание откроет дорогу к миру на Украине.

Киев, Наталья Петрова

