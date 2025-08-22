Страны НАТО за последний месяц вооружили Киев на $1,5 млрд

Североатлантический альянс в течение последнего месяца закупил в США и уже отправил Киеву оружие на $1,5 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Из США на деньги стран НАТО за последний месяц уже поставили Украине летальных вооружений на $1,5 млрд, и будет еще», – пообещал Рютте, слова которого цитирует ТАСС.

Генсек блока также заявил, что после прекращения боевых действий страны НАТО хотят нарастить численность вооруженных формирований Украины и развернуть новые военные производства на оставшейся под контролем Киева территории.

Ранее Рютте заявлял, что помощь стран Североатлантического альянса Киеву до конца текущего года может превысить 50 млрд евро.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube