Рютте: США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО, но есть одно но

Вашингтон и Будапешт полностью исключают членство Украины в Североатлантическом альянсе, но блок намерен сделать все, чтобы вооруженные формирования Украины были «максимально совместимы с НАТО». Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Несколько стран НАТО, включая США и Венгрию, говорят о членстве в НАТО: не сейчас, возможно, никогда. Но НАТО будет делать все, чтобы украинские силы были максимально совместимы с НАТО», – цитирует Рютте ТАСС.

Генсек альянса подчеркнул, что речь идет о вооружении, организации и подготовке ВСУ.

Рютте также заявил, что страны НАТО за последний месяц вооружили Киев на $1,5 млрд.

