российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 августа 2025, 18:08 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Рютте: США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО, но есть одно но

Фото из официального тг-калана Зеленского

Вашингтон и Будапешт полностью исключают членство Украины в Североатлантическом альянсе, но блок намерен сделать все, чтобы вооруженные формирования Украины были «максимально совместимы с НАТО». Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Несколько стран НАТО, включая США и Венгрию, говорят о членстве в НАТО: не сейчас, возможно, никогда. Но НАТО будет делать все, чтобы украинские силы были максимально совместимы с НАТО», – цитирует Рютте ТАСС.

Генсек альянса подчеркнул, что речь идет о вооружении, организации и подготовке ВСУ.

Рютте также заявил, что страны НАТО за последний месяц вооружили Киев на $1,5 млрд.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Брюссель сделал подарок Киеву на 4 млрд евро на «день независимости» / Страны НАТО за последний месяц вооружили Киев на $1,5 млрд / Встреча Путина с Зеленским пока не запланирована – Лавров объяснил, почему / В Курской области ранены три женщины в результате взрыва на сельхозпредприятии / Число пострадавших при ударе ВСУ по жилым домам в Енакиево увеличилось до четырех / ВСУ нанесли удар по жилым домам в Енакиеве: не менее двух человек погибли / Безъядерный и внеблоковый статус: МИД России назвал условие для реальной независимости Украины / В Курской области ранен мирный житель при атаке дрона ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,