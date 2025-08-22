Зеленский опасается встречаться один на один с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что предпочитает вести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным в присутствии президента США Дональда Трампа.

«У нас нет никаких договоренностей с русскими, мы договаривались с Трампом», – цитируют его заявление украинские СМИ.

«Мы говорили про трехстороннюю встречу, потом у него была связь с российской стороной, он сказал – давайте сделаем сначала двухсторонний трек, и это по позиции русских, а потом трехсторонний», – пояснил Зеленский.

«Я не хочу, чтобы мы ставили любые условия, которые потом кто-то будет использовать как препятствия для завершения войны. Поэтому я сказал – мы готовы. Но желательно сразу трехсторонний формат», – уточнил глава киевского режима.

Ранее сегодня Трамп заявил, что предпочел бы не участвовать в переговорах Путина и Зеленского.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

