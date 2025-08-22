Трамп заявил, что не хотел бы участвовать в переговорах Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп предпочел бы не присутствовать на ожидаемой будущей встрече главы российского государства Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

«Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть. Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится», – сказал Трамп (цитата по ТАСС), отвечая на вопросы журналистов во время посещения музея, посвященного истории Белого дома.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована. «Встреча не запланирована. Путин готов встретиться с Зеленским, если бы повестка для саммита была подготовлена. Эта повестка совсем не готова», – пояснил шеф российской дипломатии.

