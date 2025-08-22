российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 августа 2025, 19:48 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Трамп заявил, что не хотел бы участвовать в переговорах Путина и Зеленского

Архив. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп предпочел бы не присутствовать на ожидаемой будущей встрече главы российского государства Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

«Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть. Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится», – сказал Трамп (цитата по ТАСС), отвечая на вопросы журналистов во время посещения музея, посвященного истории Белого дома.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована. «Встреча не запланирована. Путин готов встретиться с Зеленским, если бы повестка для саммита была подготовлена. Эта повестка совсем не готова», – пояснил шеф российской дипломатии.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Зеленский опасается встречаться один на один с Путиным / Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину / Зеленский сказал «нет» на все предложения Трампа по миру на Украине – Лавров / Рютте: США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО, но есть одно но / Брюссель сделал подарок Киеву на 4 млрд евро на «день независимости» / Страны НАТО за последний месяц вооружили Киев на $1,5 млрд / Встреча Путина с Зеленским пока не запланирована – Лавров объяснил, почему / В Курской области ранены три женщины в результате взрыва на сельхозпредприятии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,