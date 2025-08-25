российское информационное агентство 18+

Зеленский хочет $1 млрд в месяц для вооружения Украины

Украине нужно не менее $1 млрд в месяц на программу по закупкам вооружений у США. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в Норвегии.

«Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в Соединенных Штатах Америки, и наша цель – наполнить эту программу не менее миллиарда долларов ежемесячно», – заявил Зеленский, слова которого цитируют украинские СМИ.

В киевской прессе уточнялось, что в эту программу западные государства вложили в общей сложности порядка $2 млрд.

