Пятница, 29 августа 2025, 21:00 мск

«Самая серьезная ситуация…» Зеленский ждет наступления ВС РФ на красноармейском направлении

Архив. Фото: администрация Зеленского

Самой серьезной для вооруженных формирований Украины остается ситуация на Красноармейском (Покровском) направлении в Донецкой Народной Республике, где российские войска для будущего наступления сконцентрировали группировку до 100 тысяч военных. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский на брифинге.

«Покровское направление самое серьезное сегодня. Накопление, концентрация там до 100 тысяч, по состоянию на утро. Они в любом случае готовят наступательные действия», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

В то же время, как отметил глава киевского режима, на Запорожском направлении сохраняется опасная обстановка для ВСУ из-за «достаточно большой» группировки десантных сил России.

В ходе брифинга Зеленский также признал, что ВСУ не в состоянии отодвинуть российские войска к прежним границам Украины.

Киев, Анастасия Смирнова

