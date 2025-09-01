российское информационное агентство 18+

Понедельник, 1 сентября 2025, 15:49 мск

Новости Киев

В Брюсселе состоится внеочередное заседание совета НАТО-Украина

Фото: официальный сайт НАТО

В Брюсселе по просьбе Киева 1 сентября пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, в ходе заседания будут обсуждаться «совместные шаги» по реагированию на якобы отказ Москвы от усилий по мирному разрешению конфликта, пишут «Ведомости». Сибига поблагодарил западных союзников Киева за «мощную поддержку».

27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта, предпочтительно, мирными политико-дипломатическими средствами». При этом он подчеркнул, что «необходима взаимность со стороны Украины». Накануне представитель Кремля заявил, что Европа пытается сорвать мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса.

Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в понедельник вновь указал, что устойчивое и долгосрочное урегулирование украинского конфликта возможно только тогда, когда будут устранены его первопричины и «восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности».

Киев, Наталья Петрова

