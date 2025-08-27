Кремль негативно относится к идее отправки на Украину военных из Европы

В Кремле вновь заявили, что негативно относятся к возможности размещения на Украине военнослужащих из Европы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва на разном уровне заявляла, что против размещения европейских военных на Украине. «Собственно, не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО», – подчеркнул он.

Представитель Кремля отметил, что «именно продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрация этой военной инфраструктуры в Украину» были среди первопричин военного конфликта. «Поэтому мы относимся негативно к этим рассуждениям», – заключил Песков.

Касаясь вопроса гарантий безопасности Украине, представитель Кремля заявил, что это важнейшая тема по урегулированию конфликта, отметив при этом, что публичный разговор на этот счет вреден для общей результативности. «Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Так или иначе, эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов», – сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о том, на какие гарантии безопасности для Украины со стороны Европы согласилась бы Россия, пресс-секретарь президента РФ сказал: «Мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате». В Кремле, по его словам, это считают неполезным для общей результативности.

Песков также отказался раскрыть, на какие компромиссы по украинскому вопросу пошла Москва в ходе переговоров президентов РФ и США на Аляске. «Считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме было бы вряд ли полезно для общего результата дела. Полагаем, что работа должна дальше вестись в непубличном формате. Только так можно достичь результата», – подчеркнул он. При этом Песков заявил, что российская сторона высоко оценивает результативность саммита на Аляске.

Кроме того, он отметил, что Москва «сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта, предпочтительно, мирными политико-дипломатическими средствами», подчеркнув, что «необходима взаимность со стороны Украины».

Ранее Financial Times сообщала, что страны Запада разработали план безопасности для Украины после завершения конфликта с Россией. Он включает создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворцами из третьей страны, согласованной Киевом и Москвой. За ней – гораздо более прочная граница, защищаемая украинскими войсками, вооруженными и обученными НАТО. На третьей линии, в глубине Украины, будут размещаться силы сдерживания под руководством ЕС.

В публикации отмечается, что США в рамках этого плана готовы предоставить разведывательные ресурсы и контроль за полем боя, а также принять участие в возглавляемой Европой системе противовоздушной обороны с бесполетной зоной.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия выступает за создание надежных коллективных гарантий безопасности для Украины, но любая попытка решить этот вопрос без участия России – «это путь в никуда». Он подчеркнул, что эта проблема не может обсуждаться без Москвы.

