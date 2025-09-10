российское информационное агентство 18+

Среда, 10 сентября 2025, 20:08 мск

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен на 6 млрд евро на дроны для ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за четкий месседж о выделении 6 млрд евро на производство беспилотных летательных аппаратов на Украине.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Глава киевского режима также сообщил, что глава Еврокомиссии проинформировала его о совместной работе с американскими партнерами по ужесточению санкций против России.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз использует проценты по замороженным российским активам для предоставления Украине нового «репарационного кредита», не трогая сами активы.

Зеленский рассчитывает, что будут найдены дополнительные пути использования замороженных российских активов в пользу Киева.

Киев, Анастасия Смирнова

