Зеленский похвалился, что Киеву дадут ракеты для Patriot и HIMARS

В первые два пакета западной военной помощи Киеву по программе PURL, собранной государствами – членами НАТО, включены ракеты для комплексов HIMARS и Patriot. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, западные партнеры по программе PURL уже собрали в общей сложности более $2 млрд, первые два пакета военной поддержки по $500 млн уже согласованы в Вашингтоне.

Зеленский заявил, что ожидает в октябре дополнительных взносов от европейских стран по программе PURL в размере $1,5-1,6 млрд.

Накануне в западных СМИ со ссылкой на источники сообщалось о согласовании Вашингтоном двух пакетов военной помощи Киеву общей стоимостью в миллиард долларов. Позже эта информация получила официальное подтверждение.

Киев, Анастасия Смирнова

