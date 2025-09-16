Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву на миллиард долларов

Министерство войны США согласовало две партии военной помощи Киеву, каждая из которых оценивается в $500 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Предполагается, что поставки будут осуществляться в рамках программы PURL, которая финансируется государствами, входящими в Североатлантический альянс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что поставки американских вооружений для Киева будут осуществлять за счет Европы, Вашингтон перестанет их финансировать.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

