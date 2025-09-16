российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 сентября 2025, 20:54 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву на миллиард долларов

Пентагон, фото Pixabay

Министерство войны США согласовало две партии военной помощи Киеву, каждая из которых оценивается в $500 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Предполагается, что поставки будут осуществляться в рамках программы PURL, которая финансируется государствами, входящими в Североатлантический альянс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что поставки американских вооружений для Киева будут осуществлять за счет Европы, Вашингтон перестанет их финансировать.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

В течение дня над регионами России сбили 12 украинских беспилотников / Над Брянской областью сбиты два беспилотника: ранен мирный житель / «Ему придется заключить сделку»: Трамп готов лично усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным / Армия России поразила логистический узел ВСУ с западным оружием / Главком ВСУ отстранил двух командующих за потерю позиций в Запорожье, Донбассе и Днепропетровской области / В Белгородской области дрон ВСУ атаковал «ГАЗель»: ранены водитель и 7 пассажиров / В Днепропетровской области Украины началась принудительная эвакуация населения / ВС РФ закрепились на восточной окраине Константиновки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,