Зеленский назвал новую цену одного года войны для Украины

Фото: газета «Фигаро»

Один год войны для Украины оценивается в $120 млрд. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Цена одного года – $120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год», – сказал он.

Говоря о перспективах, Зеленский заявил, что план «А» состоит в завершении войны, а план «Б» – найти $120 млрд».

Ранее Зеленский просил у стран Запада $65 млрд в год на финансовую поддержку Украины и оружие. По его словам, из этой суммы $40 млрд необходимо для устранения бюджетного дефицита, а 25 млрд – на производство вооружений. До этого глава киевского режима призвал оказывать его стране финансовую помощь в размере $40 млрд ежегодно.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

