Известный украинский рок-музыкант выступил за военный переворот на Украине

Лидер украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, известный своими русофобскими высказываниями, заявил о необходимости военного переворота на Украине. Такое заявление артист сделал в интервью киевским СМИ.

«Я за военный переворот – поставить нормального военного. Или вообще к политике допускать только военных, прошедших боевые действия», – заявил Скрипка.

Музыкант считает, что политиков требуется проверять. «Мы же не знаем, есть образ медийный, нужно проверить», – подчеркнул он, добавив, что «только таких людей (нужно) допускать к политике».

Ранее Скрипка выступал в крайне русофобскими и человеконенавистническими заявлениями в адрес соотечественников в Донбассе.

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них», – говорил украинский рок-музыкант.

Киев, Анастасия Смирнова

