Киев не хочет пускать иностранные СМИ в районы, где блокированы ВСУ

Киев будет расценивать поездки иностранных журналистов в район Купянска Харьковской области и Красноармейска Донецкой Народной Республике, где блокированы ВСУ, как нарушение украинского законодательства. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальных сетях.

Тихий призвал журналистов не соглашаться с предложением Москвы и не посещать территории, которые находятся под контролем Вооруженных сил РФ.

Спикер украинского МИДа подчеркнул, что любые визиты на территории, которые находятся под контролем российской армии, без разрешения Киева являются нарушением украинского законодательства и международного права. «Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за этим», – предупредил он.

Ранее Министерство обороны РФ получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить беспрепятственный проезд иностранных и украинских журналистов к окруженным силам вооруженных формирований Украины в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Как пояснили в ведомстве, это станет возможным при обращении прессы к командованию ВСУ. «Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах», – говорится в сообщении.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube