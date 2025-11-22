Киев и Вашингтон наметили переговоры в Швейцарии по мирному плану Трампа

В ближайшие дни делегации Вашингтона и Киева намерены в Швейцарии провести переговоры о возможном мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности обороны Рустем Умеров.

«На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», – известил Умеров через свой телеграм-канал.

Эту информацию подтвердил офис главы киевского режима Владимира Зеленского, который утвердил состав делегации для переговоров. Предполагается, что украинскую делегацию возглавит глава офиса Андрей Ермак.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что ждет от Киева согласия на американский мирный план до 27 ноября. В случае отказа американский лидер обещал прекратить поставки оружия для ВСУ.

