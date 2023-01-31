В Курганской области уволился очередной глава района

Глава Звериноголовского района Курганской области Олег Курочкин ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы назначена заместитель по социальным вопросам Марина Панкратова.

Напомним, ранее в 2022 году должности покинули главы Кетовского, Макушинского, Каргапольского, Мишкинского, Щучанского, Притобольного, Сафакулевского и Петуховского районов. Также после операции на коленном суставе на неопределенный срок ушел на больничный глава Мокроусовского района Владимир Демешкин. По данным «Нового Дня», возвращаться обратно он не планирует.













Курган, Ольга Федорова

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