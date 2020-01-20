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Понедельник, 20 января 2020, 10:28 мск

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Страшная авария в Подмосковье: поезд раздавил легковушку

Сегодня ночью в Подмосковье на железнодорожном переезде Фаустово- Бронницы Казанского направления произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли двое человек. Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, около 4:00 водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №93 «Пенза – Москва».

«Машинист поезда подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, водитель и пассажир автомобиля погибли. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались», – говорится в сообщении.

В региональном главке МЧC уточнили, что к 05:15 организовано реверсивное движение железнодорожного транспорта, а в 06:20 движение было восстановлено по обоим путям.

Для ликвидации ЧП было привлечено 11 единиц техники и 48 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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