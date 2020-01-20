Кремль нашел удобную дату для всенародного голосования по поправкам Путина в Конституцию

Кремль рассчитывать изменить Конституцию максимально быстро. Голосование по президентским поправкам в Основной закон может пройти 12 апреля, именно эту дата рассматривается как наиболее удобная. Существует также вариант провести плебисцит 26 апреля, однако это менее вероятно, передает РБК со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что текст изменений в Основной закон составит не менее 40 строк и будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Всенародное голосование должно пройти после одобрения поправок обеими палатами парламента. При этом поправки должны получить поддержку не менее двух третей региональных заксбраний.

Как отмечает издание, всеобщее голосование пройдет после принятия текста парламентом, однако до вступления в силу федерального конституционного закона.

Интересно, что именно 12 апреля в 1978 году была принята новая Конституция РСФСР. В ней закреплялось всенародное голосование для принятия наиболее важных изменений в Основной закон, а также прописывалась руководящая роль КПСС.

Как сообщал «Новый День» в своем послании Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин предложил провести масштабную конституционную реформу. В частности, речь идет о закреплении в Основном законе страны роли Госсовета, наделении Госдумы правом утверждать председателя правительства и министров, а также ужесточении требований к кандидату на роль главы государства. Претендовать на эту должность сможет тот, кто проживает в РФ не менее 25 лет и никогда не имел гражданства или вида на жительство в другом государстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.01.20

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